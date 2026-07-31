Turismo lento, in bici per raccontare l’Alto Molise: la Social Ride che porta a scoprire le aree interne

La Gravel Social Ride nasce con uno scopo semplice: portare le persone a scoprire il Molise interno, quello che dalla strada principale non si vede. Non è una competizione. Non ci sono classifiche né cronometro. Si pedala insieme,…

La Gravel Social Ride nasce con uno scopo semplice: portare le persone a scoprire il Molise interno, quello che dalla strada principale non si vede. Non è una competizione. Non ci sono classifiche né cronometro. Si pedala insieme, al proprio passo, e ci si ferma dove il paesaggio lo chiede.

L’edizione “Alto Molise” ha fatto proprio questo: strade bianche, tratti di tratturo, i boschi di faggio e le distese dell’altopiano, tra pale eoliche, mandrie al pascolo e cavalli semibradi. Una giornata aperta a chiunque ami la bici — uomini e donne, dai più esperti a chi si affaccia per la prima volta al gravel — perché il senso non è arrivare primi, ma esserci.

A metà giro la sosta al Rifugio Colle dell’Orso, sopra Frosolone, dove il Comune ha accolto i partecipanti. L’arrivo, a fine giornata, con la festa a Ripa dei Forti Village, a Santa Maria del Molise: il pranzo dopo l’ultima salita, e le docce messe a disposizione dal Comune di Santa Maria del Molise. È la parte più bella — quella in cui la fatica diventa racconto e la gente si conosce.

La Social Ride è la formula “leggera” del Molise Gravel: giornate distribuite lungo l’anno, pensate per far vivere l’interno del Molise a chi la bici la usa per esplorare, non per correre. I tratturi — le antiche vie della transumanza, patrimonio UNESCO dal 2019 — restano il filo che tiene insieme tutti i percorsi.

L’evento si è svolto con il patrocinio dei Comuni di Frosolone, Santa Maria del Molise, Castelpetroso e Carpinone. Un ringraziamento va a chi ha sostenuto la giornata: Ripa dei Forti Village per l’accoglienza finale, e i partner Scatolificio Toscano, Tannus, Selle San Marco e rh+.

In agenda. Il calendario del Molise Gravel prosegue con la Gravel Social Ride “Altissimo Molise”, sabato 12 settembre (iscrizioni dal 17 agosto). A fine stagione, il Molise Trail: dal 30 ottobre al 3 novembre, con partenza e arrivo a Petacciato (CB), un attraversamento in bikepacking sui tratturi storici del Molise su tre percorsi (circa 200, 300 e 400 km) più il Cortissimo in giornata. Tutte le informazioni su molisetrail.it.