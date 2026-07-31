“Sui passi di San Francesco”, a Duronia la quarta edizione del simposio di scultura

“Sui passi di San Francesco” è il titolo della quarta edizione del Simposio di scultura in corso a Duronia organizzato dalla locale Pro Loco in collaborazione con il Comune di Duronia e l'Istituto d'Istruzione Superiore Pantini-Pudente di Vasto…

“Sui passi di San Francesco” è il titolo della quarta edizione del Simposio di scultura in corso a Duronia organizzato dalla locale Pro Loco in collaborazione con il Comune di Duronia e l’Istituto d’Istruzione Superiore Pantini-Pudente di Vasto e che quest’anno ha anche il patrocinio gratuito della Marcia della Pace Perugia-Assisi.

L’iniziativa, che per il quarto anno consecutivo si pone l’obiettivo di dare valore all’arte e alla scultura in particolare, quest’anno punta sulla realizzazione di opere che raccontano quelli che sono i valori di San Francesco in occasione degli 800 anni dalla sua morte.

A partecipare all’evento cinque giovani scultrici provenienti dall’Istituto Pantini-Pudente di Vasto e dall’Accademia d’Arte di Frosinone.

Nello specifico Lorena Masciotta e Jessica Pomponio stanno realizzando l’opera dal titolo “Tra cielo e terra”, Penelope Lucci la scultura “Uomo e Natura”, Valentina Greco invece l’opera “Fratelli del mondo” e Sabrina Succi la scultura dal titolo “Ali di fratellanza”.

Le sculture, che diventeranno elementi di arredo del paese e che si andranno ad aggiungere alle opere realizzate nelle precedenti edizioni, sono realizzate su pietra leccese e raccontano gli insegnamenti di San Francesco, la sua scelta di vita, il rapporto con la natura e il senso di fratellanza, ma anche quelli che sono i valori che lo caratterizzano e che ha raccontato nel Cantico delle Creature.

Una iniziativa, quella del Simposio di scultura che nel corso degli anni ha dato un valore aggiunto al territorio e che porterà alla realizzazione di un percorso artistico e di un museo a cielo aperto dove i turisti e i visitatori potranno ammirare le opere scultoree realizzate, nel corso degli anni, dai giovani artisti che hanno partecipato alle varie edizioni.

Quest’anno la quarta edizione dell’evento è stato realizzato in ricordo di Massimo Manzo, lo Scultore degli Angeli e Rocco Morsella anche loro scultori, scomparsi di recente.