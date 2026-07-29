Finanza: il tenente Costa assume il comando della compagnia di Lanciano, il capitano Siravo operativo a Pescara

Questa mattina, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di finanza di Chieti, Col. Massimo Otranto, si sono avvicendati, nella carica di Comandante della Compagnia di Lanciano, l’uscente Cap. Domenico Siravo e il subentrante Ten. Giacomo Costa. La…

Questa mattina, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di finanza di Chieti, Col. Massimo Otranto, si sono avvicendati, nella carica di Comandante della Compagnia di Lanciano, l’uscente Cap. Domenico Siravo e il subentrante Ten. Giacomo Costa.

La cerimonia, a carattere informale, tenutasi presso la “Caserma C.V.M. Fin. Tacconelli Mario” – sede del Comando Provinciale di Chieti, ha visto il Col. Otranto ringraziare il Cap. Siravo (prossimo Ufficiale addetto al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara) per i lusinghieri risultati di servizio raggiunti durante il quadriennio di guida del Reparto frentano – esprimendo, contestualmente, sentimenti di stima per il neo insediato Ten. Costa, sicuro che continuerà ad essere testimone di impegno e abnegazione al servizio della sicurezza economico-finanziaria del territorio.

Trentaseienne, originario di Roma, laureato in Giurisprudenza ed Operatore Giuridico di Impresa, il Ten. Giacomo Costa, arruolato nel 2011, giunge a Lanciano dopo alcuni incarichi operativi nel Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna e, quale Comandante della Sezione Operativa Volante e Servizi di Polizia Giudiziaria, nella Compagnia di Caltagirone, esperienza che ha ulteriormente consolidato la preparazione e la competenza.

Oggi, il Ten. Costa, è il nuovo Comandante della Compagnia di Lanciano e, nel farsi carico degli obiettivi e delle responsabilità della nuova esperienza operativa, ha garantito il massimo impegno a tutela di cittadini ed imprese oneste, operando in collaborazione con le istituzioni locali per sfruttare al meglio ogni possibile sinergia.