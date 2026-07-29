Fibra down nell’Alto Vastese da oltre 24 ore: disagi per uffici pubblici e privati, paralizzate le operazioni postali e bancarie

Da oltre ventiquattro ore, cioè della prima mattinata di ieri, la fibra è down in diversi centri dell’Alto e Medio Vastese. Probabilmente un guasto o forse un distacco tecnico dovuto ai cantieri aperti in alcuni paesi di zona, certo è che da più di un giorno è impossibile navigare per chi vive nei centri montani. E senza fibra si ha la paralisi immediata di tutte le operazioni degli uffici postali e bancari ad esempio, ma anche prenotare una visita sanitaria diventa particolarmente complesso in queste condizioni. Le segnalazioni sono state fatte ai diversi gestori del servizio, ma il problema è a carico delle rete principale di zona. Al momento non si è in grado di indicare una tempistica in merito al ripristino del servizio.

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