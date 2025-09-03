Memorial ‘De Simone’: il grande volley torna ad Agnone, al palasport sarà sfida Sorrento-Lagonegro

Il grande volley fa nuovamente tappa ad Agnone. Dopo i fasti della storica Drink Cup ai tempi della Serie A2, il nuovo impianto di località Tiro a Segno spalanca le porte alla pallavolo di alto livello per il XXII Memorial “Raffaella De Simone”. Domenica 28 settembre, il parquet agnonese sarà teatro di un confronto di lusso: Rinascita Lagonegro contro Romeo Sorrento, due squadre neopromosse in A2 pronte a mettere in campo grinta e qualità.

L’evento, organizzato dall’Associazione Pallavolo Agnone in sinergia con il Comune e la Fipav regionale, non è solo un’amichevole di prestigio: è un test cruciale a poche settimane dall’inizio del campionato, fissato per il 19 ottobre.

Ma c’è di più. Per gli agnonesi sarà un pomeriggio speciale: potranno riabbracciare Stefano Patriarca, figlio di questa terra e simbolo di una carriera straordinaria. Reduce da un triplete storico con il Sorrento (campionato, Coppa Italia e Supercoppa), Patriarca torna da capitano e ha fortemente voluto questo incontro che inizierà alle ore 17, al meglio dei cinque set.

Il nuovo palazzetto si prepara a un pienone di entusiasmo, tra ricordi e nuove ambizioni. Qui, dove la Pallavolo Agnone scrisse una pagina indimenticabile con la prima promozione di una squadra maschile del Molise in A, è nata anche l’avventura di Patriarca, già campione d’Italia con la Lube Macerata nonché volto della Nazionale azzurra.