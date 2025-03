Fondo nazionale di non autosufficienza, via libera al pagamento dei contributi

Via libera degli uffici regionali delle politiche sociali al pagamento dei contributi erogati dal Fondo nazionale di non autosufficienza in favore delle persone con disabilità non autosufficienti. Con un provvedimento specifico sono state traferiti ai 24 Ambiti sociali circa 19 milioni di euro. Si tratta dei fondi che fanno riferimento al bilancio 2023 transitati dal Fondo statale al bilancio della Regione solo qualche giorno fa.

“Subito dopo che gli uffici del bilancio hanno avuto l’accreditamento delle somme, abbiamo predisposto gli atti di trasferimento dei contributi – spiega l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo –. Molti comuni ci hanno rappresentato in questi mesi le difficoltà obiettive nel garantire i servizi minimi assistenziali in favore delle persone non autosufficienti. Chi ha pagato il prezzo più alto sono naturalmente tutte quelle persone che, loro malgrado, sono beneficiarie del contributo assistenziale. Quello che posso dire con certezza – conclude Santangelo – è che la Regione si è mossa con estrema urgenza”.

Con il fondo per la non autosufficienza è possibile prevedere misure di sostegno diretto alla persona, come servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale e integrata, percorsi di residenzialità temporanea tramite le “residenze del sollievo”, interventi di teleassistenza, erogazione dei servizi dei centri diurni e misure di sostegno indiretto, come assegni di cura alla persona o al nucleo famigliare per la disabilità gravissima.