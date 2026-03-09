Forestali: il maresciallo D’Achille al Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro

Dopo oltre quattro anni di servizio come comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Villa Santa Maria, da domani, il maresciallo ordinario Massimiliano D’Achille assumerà un nuovo incarico presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro.

«Sin dal mio arrivo ho avvertito con forza il senso di responsabilità e l’onore di guidare un presidio così rilevante per il territorio, inizialmente comprendente tredici Comuni e successivamente esteso a sedici. – commenta il maresciallo D’Achille – Fin dai primi giorni ho ritenuto necessario rinnovare e rendere più funzionale la struttura del Nucleo, affinché fosse un luogo accogliente non solo per i militari che vi operano quotidianamente, ma anche per i cittadini che vi si rivolgono. Con impegno, dedizione e spirito di collaborazione, tale obiettivo è stato progressivamente raggiunto.

Si è instaurato sin da subito un rapporto diretto e costruttivo con tutti gli amministratori locali, fondato sul pieno rispetto dei ruoli istituzionali e su una leale collaborazione. Parallelamente, è stato ricostruito un dialogo costante con la cittadinanza, che negli anni precedenti aveva talvolta percepito una certa distanza. Ho ritenuto prioritario ristabilire un contatto improntato all’ascolto delle esigenze del territorio, cercando, nei limiti delle competenze attribuite, di fornire risposte concrete, equilibrate e tempestive.

Con alcuni amministratori il confronto è stato particolarmente intenso e proficuo. Tra le esperienze più significative desidero ricordare la complessa ricerca dell’albero destinato al Vaticano: una sfida affrontata con autentico spirito di squadra, conclusasi con l’adempimento dell’impegno assunto dal Comune di Rosello, grazie a una soluzione che avevo prospettato sin dall’inizio e che, sebbene inizialmente accantonata, si è rivelata, in extremis, la più concreta e praticabile.

Durante questo periodo il Nucleo ha inoltre consolidato un modello operativo basato su equilibrio, professionalità e capacità di intervento concreto, distinguendosi per le numerose attività di prevenzione e controllo: dalla tutela ambientale alla sicurezza alimentare, dalla vigilanza venatoria e delle risorse idriche alla polizia veterinaria, fino alle operazioni di contrasto alle frodi agroalimentari e ai traffici illeciti di rifiuti.

Tra le iniziative più significative ricordo l’operazione “Ice Dream” nelle gelaterie, “Ape Pulita” nel settore del miele e degli zuccheri, “Lampante” nel comparto oleario, oltre a diverse indagini sui traffici illeciti di rame, sui rifiuti provenienti dal settore eolico e sui rifiuti tessili derivanti dalla raccolta degli abiti usati. Attività che hanno contribuito a rafforzare la legalità, la trasparenza del mercato e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Lascio questo incarico con orgoglio e gratitudine per l’esperienza maturata, pronto ad affrontare il nuovo impegno presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, dove continuerò a mettere a frutto le competenze acquisite promuovendo la tutela della biodiversità, la protezione degli ecosistemi e la salvaguardia del patrimonio naturale, con la stessa passione e lo stesso senso di responsabilità che hanno caratterizzato il mio percorso a Villa Santa Maria».