Albero pericolante sulla provinciale, messo in sicurezza dai Vigili del fuoco

Poco dopo le 9 di stamattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con autopompaserbatoio e autoscala in supporto è intervenuta sulla SP165 “Gildonese” per un albero pericolante.



Per svolgere le operazioni di taglio in sicurezza si sta provvedendo a chiudere la viabilità della SP165 fino a termine dell’intervento. Sul posto anche Polizia Locale e viabilità della Provincia. L’intervento per la messa in sicurezza della SP165 è stato da poco ultimato e gli enti preposti hanno potuto riaprire la viabilità.