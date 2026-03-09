“Dietro le quinte” del Consiglio comunale: gli alunni di Castiglione studiano da futuri amministratori

Penne, quaderni tra le mani e tanta curiosità: così noi alunni della classe quinta abbiamo vissuto un pomeriggio davvero speciale all’interno della sala consiliare del comune di Castiglione Messer Marino. Qui abbiamo incontrato il sindaco e il vicesindaco di Castiglione Messer Marino per scoprire cosa succede “dietro le quinte” del nostro paese.

Non una semplice uscita didattica, ma un vero tuffo dentro le istituzioni, per capire da vicino come funziona il nostro Comune e quali sogni e progetti stanno prendendo forma per il futuro del paese. Seduti nei posti dove abitualmente si riunisce il Consiglio comunale, ci siamo sentiti per un attimo piccoli amministratori. Lì dove si prendono decisioni importanti, abbiamo ascoltato il Sindaco e il suo vice raccontarci cosa significa guidare una comunità: assumersi responsabilità, confrontarsi ogni giorno con i cittadini e lavorare insieme per migliorare la vita di tutti.

Abbiamo scoperto un mondo fatto di impegno costante, spesso invisibile: scuole da curare, strade da mantenere sicure, lampioni da tenere accesi, rifiuti da gestire, famiglie da sostenere, eventi da organizzare per grandi e piccoli. Un insieme di attività che permettono al nostro paese di funzionare, crescere e restare vivo. A colpirci sono stati i tanti progetti già completati e quelli per il domani: idee per rendere Castiglione Messer Marino più accogliente, moderno, sicuro e rispettoso dell’ambiente. Il Sindaco ci ha ricordato che anche noi, pur essendo giovani, siamo cittadini a pieno titolo e possiamo portare proposte e punti di vista nuovi. Questo ci ha fatto sentire ascoltati, coinvolti, parte di qualcosa di importante.

E il nostro percorso di Educazione civica, non si ferma qui. Presto visiteremo il Consiglio regionale a L’Aquila, per vedere come si prendono le decisioni a livello più ampio, e poi concluderemo il nostro viaggio al Palazzo del Quirinale, a Roma, uno dei simboli più alti della Repubblica Italiana. Siamo tornati a scuola con la testa piena di informazioni, ma soprattutto con una nuova consapevolezza: la democrazia non è un concetto lontano e astratto, né complicato. È fatta di persone, ascolto, dialogo e partecipazione. E noi, passo dopo passo, stiamo imparando a esserne parte attiva. L’incontro è stato interessante e coinvolgente! Per un giorno siamo diventati piccoli giornalisti, ma soprattutto cittadini più consapevoli. Grazie al Sindaco e al suo vice per la disponibilità e per aver risposto con entusiasmo alle nostre domande.

La redazione della classe quinta