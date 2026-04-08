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mercoledì 8 Aprile 2026
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Frane a Guardiabruna, il sindaco: «Sgomberate due famiglie perché non si sa chi deve tagliare un albero»

Due famiglie evacuate a Guardiabruna per via una frana che ha traslato un grosso albero che ora rischia di abbattersi sulle case. Il sindaco di Torrebruna, Francesco Troilo, ne ha parlato con il direttore regionale della Protezione civile,…

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Due famiglie evacuate a Guardiabruna per via una frana che ha traslato un grosso albero che ora rischia di abbattersi sulle case. Il sindaco di Torrebruna, Francesco Troilo, ne ha parlato con il direttore regionale della Protezione civile, rappresentando che si è in una situazione di stallo perché non si comprende chi debba intervenire per rimuovere la pianta pericolante. Il direttore Scelli ha subito trovato la soluzione, spiegata nel video.

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