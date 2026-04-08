 Loading…
mercoledì 8 Aprile 2026
Ultim'ora Provinciale Schiavi-Castiglione: verso la riapertura facendosi largo tra tonnellate di detriti
News

Provinciale Schiavi-Castiglione: verso la riapertura facendosi largo tra tonnellate di detriti

Si sta lavorando sulla strada provinciale tra Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo franata in alcuni tratti e interessata da diversi smottamenti. Dalla giornata di ieri i mezzi meccanici sono entrati in azione e si stanno facendo…

Pubblicato il

Si sta lavorando sulla strada provinciale tra Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo franata in alcuni tratti e interessata da diversi smottamenti. Dalla giornata di ieri i mezzi meccanici sono entrati in azione e si stanno facendo largo tra tonnellate di materiale staccatosi dalla montagna.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento

Lascia un commento