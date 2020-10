Furti in abitazione, controlli a tappeto dell’Arma: abruzzese finisce in carcere

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato attuato

nelle ore serali e notturne di questo fine settimana dai Carabinieri

della Compagnia di Lanciano agli ordini dal Maggiore Vincenzo

Orlando. I controlli hanno interessato, oltre alla città frentana, anche

altri comuni della giurisdizione dove nei giorni scorsi sono stati registrati alcuni episodi di furti. Sul campo quindi una quindicina di uomini, anche in borghese, che hanno proceduto a decine di controlli ed a perquisizioni personali e veicolari in aree isolate e ritenute più a rischio per la possibilità di frequentazione da parte di tossicodipendenti e spacciatori. In particolare, sono stati battuti i giardini pubblici, l’area a ridosso dell’ex Stazione ferroviaria ed alcune zone industriali tra Casoli ed Altino ritenute più a rischio.

Nel corso di tali controlli, nella periferia di Lanciano è stato individuato e fermato un giovane, già conosciuto alle Forze di Polizia e dal riscontro in Banca Dati è emerso che sullo stesso era pendente un ordine di carcerazione del Tribunale di Lanciano dovendo espiare una pena di quattro anni per vecchie condanne. Al termine degli accertamenti, I.S. 33 enne di Lanciano è stato tradotto presso la Casa circondariale di Vasto.



Complessivamente sono stati fermati oltre 60 veicoli ed identificate

circa 100 persone ed elevate 10 contravvenzioni al C.d.S ad altrettanti

utenti della strada. Per tutto l’arco del servizio non sono mancate le

segnalazioni alla centrale operativa dell’Arma da parte di cittadini che

hanno comunicato all’operatore presenze “sospette”; fortunatamente

le successive verifiche da parte degli equipaggi intervenuti hanno

escluso anomalie, tuttavia i Carabinieri di Lanciano raccomandano di

chiamare sempre il numero di emergenza 112 ogni qualvolta notino

delle anormalità.