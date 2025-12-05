Furti in abitazione e spaccio, rafforzati i controlli su tutto il territorio della provincia di Campobasso

La Compagnia Carabinieri di Campobasso, in sinergia con il Nucleo Operativo e Radiomobile e le Stazioni dipendenti, ha intensificato le attività di prevenzione e controllo del territorio, in risposta ai fenomeni criminali di maggiore allarme sociale e al degrado urbano che minano la percezione di sicurezza reale dei cittadini.

L’operazione, che si inquadra nella più ampia e sistematica attività di contrasto alla criminalità diffusa svolta dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, si è focalizzata in particolare su: controlli su cittadini extracomunitari; monitoraggio delle aree maggiormente frequentate dai giovani, dove di recente si sono registrati episodi di violenza e quelle ove si sono registrati furti in abitazioni; attività di contrasto e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’impiego di un cospicuo dispositivo di personale e mezzi ha permesso di raggiungere i seguenti risultati: dieci cittadini extracomunitari sottoposti a controllo; 91 persone complessivamente identificate; 45 autoveicoli controllati; 4 violazioni al Codice delle Strada contestate con una patente di guida ritirata.

Sono stati inoltre intensificati i controlli su soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione carceraria. L’Arma dei Carabinieri continuerà a garantire la massima presenza e vigilanza sul territorio

provinciale per assicurare la sicurezza della comunità.