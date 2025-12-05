Ignora e vìola il divieto di avvicinamento alla vittima di maltrattamenti, 43enne straniero dietro le sbarre

I Carabinieri della stazione di Castel Frentano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Lanciano quale aggravamento della misura già in atto, nei confronti di un cittadino straniero 43enne, indagato per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo era precedentemente sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposti dallo stesso Tribunale. I militari operanti hanno accertato, in via immediata, la violazione delle prescrizioni impostegli, circostanza che ha determinato l’aggravamento della misura. Dopo le formalità di rito, il 43enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Lanciano, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’attività di oggi si inserisce nel quadro delle costanti iniziative a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, attraverso un’azione sempre più attenta, tempestiva e coordinata con l’Autorità Giudiziaria. Interventi come questo confermano l’impegno quotidiano dell’Arma nel proteggere chi subisce maltrattamenti e vogliono essere anche uno sprone per tutte le donne vittime di violenza a denunciare senza esitazioni, confidando nel supporto delle istituzioni e nella pronta risposta delle forze dell’ordine.