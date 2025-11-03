Furti in abitazione, gli accorgimenti che possono fare la differenza e aiutare i Carabinieri

I furti nelle abitazioni, o nelle attività commerciali, sono all’ordine del giorno e purtroppo lasciano un segno indelebile soprattutto sulla sfera psico-emotiva delle vittime. Proteggere la propria abitazione da estranei significa vivere una vita quanto più serena ed indisturbata.



Alcuni semplici accorgimenti possono essere utili a ridurre il rischio:

– ricordate di chiudere il portone d’accesso al palazzo

– non aprite il portone o il cancello automatico se non sapete chi ha citofonato

– installate dei dispositivi antifurto controllabili dal proprio smartphone e collegati possibilmente con i numeri di emergenza. Non informate nessuno del tipo di apparecchiature di cui vi siete dotati, né della presenza di eventuali casseforti

– fatevi installare una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza. Anche l’installazione di videocitofoni e telecamere, preferibilmente accessibili da remoto, è un accorgimento utile. Accertatevi che la chiave non sia facilmente duplicabile

– ogni volta che uscite di casa, ricordate di attivare l’allarme

– evitate di attaccare targhette al portachiavi con nome e indirizzo che possano, in caso di smarrimento, far individuare immediatamente l’appartamento

– se abitate in un piano basso o in una casa indipendente, mettete delle grate alle finestre, delle tapparelle blindate oppure dei vetri antisfondamento

– illuminate con particolare attenzione l’ingresso e le zone buie

– cercate di conoscere i vostri vicini e scambiatevi i numeri di telefono per poterli contattare in caso di prima necessità

– non condividete, anche attraverso i vostri canali social, informazioni circa i vostri spostamenti (soprattutto in caso di assenze prolungate)

– in caso di assenza prolungata, avvisate solo le persone di fiducia e assicuratevi che qualcuno faccia dei controlli periodici e ritiri la posta per voi

– nei casi di breve assenza, o se siete soli in casa, lasciate accesa una luce in modo da mostrare all’esterno che la casa è abitata. In commercio esistono dei dispositivi a timer che possono essere programmati per l’accensione e lo spegnimento a tempi stabiliti

– non lasciate mai la chiave in posti facilmente intuibili e vicini all’ingresso. Non fate lasciare biglietti di messaggio attaccati alla porta che lasciano intendere che in casa non c’è nessuno

– se avete degli oggetti di valore, conservatene delle fotografie

– nel caso in cui vi accorgiate che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrate in casa e chiamate immediatamente l’1-1-2. Comunque, se appena entrati vi rendete conto che la vostra casa è stata violata, non toccate nulla, per non inquinare le prove.