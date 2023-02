Furto di pesce al supermercato, merce recuperata e due denunciati

Nel primo pomeriggio di qualche giorno fa, nel capoluogo Pentro gli addetti di un noto esercizio commerciale notano una coppia, un uomo ed una donna con un bambino ed un passeggino, che dopo aver prelevato degli alimenti per un valore di circa 50 euro, iniziano ad aggirarsi fra gli scaffali. Dopo pochi minuti il personale, notando l’uomo che usciva da solo dal supermercato senza aver pagato la merce prelevata, lo fermava per avere spiegazioni in merito, chiedendo contemporaneamente l’intervento dei Carabinieri al numero di emergenza 112.

Immediato l’arrivo di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Isernia che ha bloccato l’uomo ed ha avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto. Grazie anche alla visione delle telecamere installate nel locale, i militari hanno notato che la donna, probabilmente con la refurtiva, si era allontanata con il bambino ed il passeggino attraverso il varco di una cassa chiusa e non presidiata. Le immediate ricerche sul territorio hanno consentito di individuare la donna che, unitamente al compagno, è stata condotta presso gli Uffici del Comando Compagnia dei Carabinieri di Isernia per le incombenze del caso. La merce asportata, che la donna celava all’interno della propria borsa, è stata recuperata e restituita al titolare, che nella circostanza ha sporto denuncia-querela. I due, al termine degli accertamenti, sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica per furto in concorso.