Sicurezza: servizi di largo raggio nel Chietino, raffica di denunce

Nel quadro dei servizi di prevenzione e controllo del territorio teatino, effettuati dalle dipendenti stazioni del Comando Compagnia di Chieti unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile con il fine di accrescere la percezione di sicurezza e prossimità nella popolazione, specialmente negli orari serali e notturni, il bilancio dell’attività conseguita dall’inizio del nuovo anno riscontra un trend di crescita.

A titolo di esempio, in circa due mesi, i militari del N.O.R., nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, a seguito di un incrementale della incidentistica stradale, anche grave, dell’anno precedente, hanno elevato oltre 120 tra sanzioni amministrative e penali, ritirato 29 patenti di guida, eseguito 12 tra fermi e sequestri amministrativi, rilevato 10 mancanti coperture assicurative, 10 rimozioni nonché riscosso somme per un importo complessivo di circa 49 mila euro. Inoltre, sempre il N.O.R ha deferito otto persone per altre violazioni come guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e per patente mai conseguita o revocata in recidiva. Da aggiungere altre sei denunce a piede libero per reati contro il patrimonio, tra cui anche un episodio relativo all’asportazione di materiale in un cantiere edile, e insieme ad altri due arresti, di cui uno, recentemente eseguito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nei confronti di un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a p.u., porta abusivo d’armi a seguito del quale sono stati sequestrati oltre 14 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e marijuana, 3 bilancini di precisione nonché tre coltelli e una pistola scacciacani con un intera scatola di proiettili.

L’intensificazione dei controlli mirati sul territorio teatino attraverso servizi a largo raggio finalizzati alla prevenzione dei furti in abitazione e dei reati in genere sono tutt’ora in corso e, a seguito della recrudescenza del fenomeno delle ultime settimane, si sta concentrando nell’area costiera di competenza, (Francavilla al Mare), quella del capoluogo e del territorio di congiunzione: dall’inizio del mese di gennaio ad oggi sono stati predisposti numerosi articolati dispositivi di controllo straordinario del territorio mettendo sul campo decine di uomini e mezzi – tra cui in data di ieri nel territorio di Francavilla la Mare – al fine di monitorare al meglio e infrenare, sia sul versante preventivo che in quello investigativo i fenomeni di criminalità predatoria.