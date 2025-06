Galleria “La Civita” pericolosa, il Prefetto chiede alla Provincia un’ordinanza di chiusura al traffico

In data odierna si è tenuta, presso la Prefettura di Chieti, una riunione convocata dal Prefetto, Gaetano Cupello, mirata ad una preliminare analisi dello stato della manutenzione delle gallerie ubicate nella provincia di Chieti, anche a seguito del recente episodio di dissesto verificatosi nella galleria “Tricalle” sulla S.S.656 al km 4+200.

Alla riunione hanno partecipato il Responsabile Centro Manutenzione C della Struttura Territoriale Abruzzo di Anas, Ing. Enzo di Vittorio, il Dirigente del Settore 2 della Provincia di Chieti, Ing. Paola Campitelli e il Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Chieti, Vice Questore Aggiunto Tommaso Vecchio.

L’Ing. Di Vittorio, dopo aver preannunciato, riscontrando apposita richiesta del Prefetto, la riapertura, in giornata, della galleria “Tricalle”, ha illustrato le attività di monitoraggio e manutentive poste in essere da ANAS, che si articolano, tra l’altro, in ispezioni con cadenza trimestrale di tutte le 38 gallerie di competenza, presenti nella provincia di Chieti, che vanno ad intensificarsi, divenendo ricorrenti, nel caso di criticità rilevate nelle cosiddette “classi di attenzione”, con il supporto di tecnici specializzati e, ove necessario geologi, oltre a continue ispezioni visive, condotte direttamente dal personale.

In particolare, per interventi sul territorio abruzzese, l’ANAS ha predisposto un piano di investimenti del valore di 25 milioni di euro, tra lavori già avviati ed interventi programmati sulle gallerie regionali.

L’Ing. Campitelli, per la Provincia di Chieti, ha illustrato lo stato manutentivo delle gallerie di competenza provinciale, “Galleria Cefalone”, “Galleria La Civita”, “Galleria Buonanotte”, ubicate rispettivamente lungo la SP 233, svincolo ex SS 364 di Colledimezzo, al km 47+150, lungo la SP 213 ex SS var Istonia, al km 1+300 e lungo la SP147, Villa Santa Maria – Montebello, al km 7+500.

Criticità si rilevano nella galleria “La Civita”, con sbocco sul ponte Sente, ubicato nella limitrofa provincia di Isernia, da tempo chiuso per lavori. Attesa, pertanto, l’impossibilità di fruire della galleria in sicurezza, il Prefetto ha richiesto alla Provincia di valutare l’opportunità di adottare un’ordinanza di chiusura della stessa. Si tratta della galleria che da Castiglione Messer Marino conduce verso l’imbocco del viadotto sul Sente chiuso al traffico.

Il Comandante Vecchio ha illustrato i dati raccolti dalla Sezione di Polizia Stradale di Chieti nelle gallerie delle cui verifiche si occupa, relativamente alle quali sono stati avviati da parte dell’Ente proprietario, anche grazie alle segnalazioni della Polizia Stradale, interventi mirati, ad esempio all’implementazione dell’impianto di illuminazione o a eliminare infiltrazioni d’acqua nei giunti.

Il Prefetto Cupello, nel prendere atto dell’impegno profuso da ciascun Ente proprietario per garantire la sicurezza delle infrastrutture di competenza, ha sensibilizzato i presenti sull’importanza di un continuo monitoraggio, unitamente alla tempestività degli interventi, per ridurre al minimo i disagi sulla circolazione e tutelare l’incolumità degli utenti della strada.