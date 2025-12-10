  • News

    • Giornata Hikmicro sul campo di tiro Auro d’Alba di Schiavi, evento dell’armeria “Il Cinghiale”

    Pubblicato il

    Giornata Hikmicro sul campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo, che ospita, domani 11 dicembre, l’evento promozionale ideato dall’armeria “Il Cinghiale” di Isernia.

    «Sarà possibile visionare e provare tutti i prodotti linea Hikmicro, anche con una prova a fuoco. – spiega il titolare dell’armeria Il Cinghiale – Inoltre ci sarà una promo riservata soltanto per quella giornata su tutta la gamma HIKMICRO».

    HIKMICRO è un’azienda che fornisce prodotti all’avanguardia per l’outdoor, inclusi monoculari termici e digitali per la visione diurna e notturna, binocoli, cannocchiali, dispositivi clip-on, telecamere da caccia e telecamere termiche per smartphone, applicabili in vari scenari. Con i suoi prodotti in continua evoluzione, HIKMICRO offre un modo nuovo per esplorare la natura, aumentando il piacere e la sicurezza all’aperto.

    L’evento si svolgerà presso campo di tiro Auro d’Alba, Schiavi di Abruzzo, dalle ore 12 fino alle ore 17 circa. La partecipazione alla giornata promozionale è gratuita.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento