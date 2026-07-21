L’amico che tutti vorrebbero: Antonio Delli Quadri festeggia i suoi primi 60 anni

Rappresenta alla perfezione il “Nuovo amico” cantato da Riccardo Cocciante: quello che sai di poter chiamare in qualsiasi momento, anche alle tre del mattino, certo che arriverà senza esitare. A Bologna, per tanti agnonesi, quel volto ha un nome e un cognome: Antonio Delli Quadri.

Figlio di mastr Mauro e della mitica signora Ginetta Galasso, oggi Antonio festeggia i suoi 60 anni. Da sempre è il punto di riferimento per i tanti compaesani che vivono all’ombra della Torre degli Asinelli. Se c’è un problema, una difficoltà o un’emergenza, lui c’è. Non importa se conosce appena la persona che gli chiede aiuto: corre in ospedale, si mette a disposizione e trova sempre il modo di dare una mano.

Sessant’anni all’anagrafe, ma lo stesso entusiasmo e il cuore grande di un ragazzo. Guascone, imprevedibile, trascinante, strappa un sorriso a tutti quando mescola il bolognese con il dialetto agnonese. Super tifoso del Bologna, non ha mai reciso il legame con la sua Agnone, dove conosce praticamente tutti e dove tutti gli vogliono bene per la sua generosità contagiosa e la sua inesauribile voglia di vivere.

In questo giorno speciale gli auguri più affettuosi arrivano dalla moglie Valeria, dalle sorelle e dai tantissimi amici di Agnone, che oggi festeggiano non solo un compleanno, ma una persona capace di trasformare l’amicizia in un gesto concreto, ogni giorno.