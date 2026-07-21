Incendio a Gambatesa: distrutto un capanno agricolo, evacuate diverse famiglie. Elicottero e canadair domano il rogo

Alle 16,45 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con due moduli antincendio e in supporto un altro mezzo in dotazione è intervenuta per un incendio di vegetazione a Gambatesa. L'incendio ha coinvolto campi di…