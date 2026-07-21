Incendio a Gambatesa: distrutto un capanno agricolo, evacuate diverse famiglie. Elicottero e canadair domano il rogo

Alle 16,45 di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso con due moduli antincendio e in supporto un altro mezzo in dotazione è intervenuta per un incendio di vegetazione a Gambatesa.
L’incendio ha coinvolto campi di coltivato, oliveti, frutteti, un capanno agricolo con alcune attrezzi, sono state evacuate alcune famiglie per la vicinanza delle fiamme alle abitazioni.
A supporto delle operazioni di spegnimento ed evacuazione ha collaborato anche personale sanitario del 118, Carabinieri Forestali, personale anti incendio boschivo della Regione Molise.
Per lo spegnimento e parte della bonifica dell’area incendiata sono stati chiamati anche un elicottero e un canadair dei Vigili del Fuoco.