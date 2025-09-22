Guardia di Finanza: a Isernia e Campobasso le celebrazioni per il patrono del corpo

Nella mattinata odierna, nella suggestiva cornice del Santuario di Santa Maria del Monte, si è svolta la celebrazione liturgica in onore di San Matteo, il Santo Patrono della Guardia di finanza.

Il rito religioso è stato officiato da S.E. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano, assieme al Cappellano militare Don Giuseppe Graziano, ed ha visto la partecipazione delle massime Autorità e di rappresentanti delle Istituzioni nazionali e locali presenti in città.

Nella circostanza, il Comandante Regionale della Guardia di finanza, Gen. B. Danilo Petrucelli, ha ricordato le Fiamme Gialle “vittime del dovere”, i cui familiari vivono in Molise. Sono stati così menzionati la Medaglia d’Oro al Valor Militare Finanziere Antonio Zara, originario di San Felice del Molise (ucciso nel 1973, a soli 20 anni, nel corso del clamoroso attentato terroristico presso l’aeroporto di Fiumicino, con 32 vittime complessive), il Vice Brigadiere Antonello Amore, nativo di Larino (nel 1991 coinvolto, in Calabria in un incidente stradale, durante l’inseguimento ad alta velocità di un’autovettura sospetta sottrattasi al controllo) e la Medaglia d’Oro al Merito Civile Finanziere Angelo Pascale, originario di Satriano di Lucania, comune in provincia di Potenza (investito, quando aveva appena 23 anni, da un veicolo di contrabbandieri che avevano forzato il posto di blocco della pattuglia in servizio lungo il confine con la Svizzera).

Analoga celebrazione si è svolta a Isernia, presso la Chiesa del Sacro Cuore, officiata da Frate Luigi Maria Pio Chiarolanza, alla presenza del Comandante Provinciale, Col. Massimiliano Bolognese, e delle più importanti autorità locali, civili e militari.