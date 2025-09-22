Scrittura autobiografica alla Scuola Macondo di Pescara con la scrittrice Maura Chiulli

Con la ripartenza di tutti i corsi alla scuola Macondo di Pescara, si apre un nuovo percorso formativo. Gestita da Elisa Quinto in collaborazione con Sara Caramanico, la Scuola offre anche la possibilità di frequentare un corso che unisce la scrittura autobiografica all’autoritratto fotografico. In partenza il prossimo 9 ottobre, il corso vuole dotare i partecipanti degli strumenti necessari per esplorare in profondità chi sono, cosa stanno realizzando e dove sono diretti.

Scrivere di sé è il modo più efficace per intraprendere un viaggio alla scoperta della propria identità e acquisire maggiore consapevolezza. Da questa convinzione nasce il nuovo percorso formativo, suddiviso in due moduli.

Nel primo modulo, tenuto dalla scrittrice pescarese Maura Chiulli, i partecipanti analizzeranno i generi dell’autobiografia e dell’autofiction attraverso la lettura delle opere di grandi scrittori e scrittrici. Questo percorso permetterà di acquisire gli strumenti di scrittura per narrare le esperienze che hanno segnato il proprio cammino. Il modulo si concentrerà sulla riattivazione della memoria per dare voce ai ricordi, sull’analisi delle emozioni e sull’utilizzo delle “parole dell’abbandono”, imparando a bilanciare paura e necessità.

Il secondo modulo, guidato da Paola Fanelli, psicologa ed esperta in fotografia terapeutica, esplorerà l’autoritratto fotografico come forma di autobiografia visiva. Utilizzando autoscatti e foto di famiglia, i partecipanti potranno costruire una narrazione profonda e intima, riflettendo sulle molteplici sfaccettature della propria identità e dei legami familiari. La combinazione di fotografia e scrittura offre un approccio unico per rendere visibile la propria storia e restituirla al lettore con parole autentiche.

Le lezioni si terranno ogni settimana dalle 18:00 alle 19:30.

Per info il numero è 370.3525381, mail: scuolamacondo@gmail.com. Le pagine social sono al tag @scuolamacondo.