“Jazz’A-Inn 2024”, Agnone punta alla conquista del titolo per ospitare il living lab di open innovation

Le polemiche circa la mancata nomina a Capitale della cultura 2026 stentano a placarsi, ma intanto Agnone è già impegnata in un’altra interessante sfida che la vede contendersi un altrettanto ambito titolo, anch’esso culturale. La città capoluogo dell’Alto Molise, infatti, punta a diventare sede del “Jazz’A-Inn 2024”. Si tratta di «un laboratorio itinerante che unisce innovazione, musica e valorizzazione dei territori minori della Fondazione Ampioraggio. – spiegano dagli uffici del Comune di Agnone – Jazz’A-Inn trasformerà il borgo ospitante in un luogo d’incontro per aziende, startup, giovani e istituzioni, per discutere insieme di sviluppo sostenibile e soluzioni creative ai problemi del territorio».

Agnone ha superato con successo la prima fase di valutazione, mentre la seconda è in corso proprio durante la settimana corrente e fino al 24 marzo. «Oltre al voto conferito dai membri della commissione di valutazione, – spiegano più in dettaglio dall’amministrazione comunale – ci sarà il voto assegnato attraverso un sondaggio sul gruppo Facebook della Fondazione Ampioraggio con l’obiettivo di misurare la capacità di coinvolgimento della comunità sull’iniziativa, invitandola a votare, condividere e commentare la candidatura per il proprio territorio».

Ecco dunque l’appello che arriva dal Comune altomolisano alla propria cittadinanza: «Seguite il gruppo https://www.facebook.com/groups/299305673498674 dove fino a sabato 24 marzo sarà possibile votare per Agnone. Con lo stesso coraggio e determinazione che ci hanno portati fin qui, supportiamo la candidatura di Agnone attivamente partecipando al voto online».