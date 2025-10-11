Guida in stato di alterazione e rifiuta l’alcol test, 39enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della locale Stazione Cepagatti hanno denunciato un 39enne, residente nell’area vestina, alla locale Autorità Giudiziaria con l’accusa di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per un controllo lungo via Sibilla Aleramo mentre si trovava alla guida di una Jeep. Durante le verifiche di rito, i militari hanno notato atteggiamenti e segnali inequivocabili che indicavano uno stato di alterazione riconducibile all’assunzione di droghe.

Il soggetto, consegnava spontaneamente ai militari una bustina in cellophane contenente stupefacente del tipo cocaina, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla normativa per verificare la sua effettiva condizione psicofisica. Un diniego che, di fatto, costituisce già reato, comportando le stesse conseguenze dell’accertamento positivo.

I militari hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida, mentre il veicolo veniva affidato ai familiari. La sua posizione ora è al vaglio della Procura della Repubblica, che nei prossimi giorni valuterà eventuali ulteriori provvedimenti.

L’episodio riporta l’attenzione sulle attività di prevenzione dell’Arma dei Carabinieri nella zona, spesso impegnate in controlli mirati alla sicurezza della circolazione stradale ed alla repressione delle condotte pericolose.

Per quanto sopra il 39enne è stato denunciato in stato di libertà alla competente A.G. e dovrà rispondere guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, inoltre veniva segnalato all’Autorità Amministrativa.