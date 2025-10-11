Non si ferma all’alt, inseguito e denunciato dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà alla locale A.G. un 23enne residente a Montesilvano, noto alle forze di polizia, resosi responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, alle 5,30 di mattina, alla guida di una smart, non rispettava l’alt imposto dai militari dandosi alla fuga. Dopo un inseguimento per le vie cittadine è stato raggiunto e fermato in Via Tasso. La successiva perquisizione personale e veicolare, permettevano di rinvenire gr.0,78 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e pertanto veniva segnalato alla locale Autorità Amministrativa. Successivamente sottoposto ad accertamento alcolemico veniva riscontrato un tasso superiore a quello consentito. L’autovettura sprovvista di copertura assicurativa, veniva sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata a una ditta autorizzata.

Per quanto sopra il 23enne è stato denunciato in stato di libertà alla competente A.G. e dovrà ora rispondere del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.