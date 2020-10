Guida senza patente e ubriaca, mandato d’arresto europeo per una rumena

Non si aspettava di finire in carcere F.M.P., 33enne cittadina di origini rumene, da qualche anno in Italia. Infatti si trovava nella propria abitazione a Francavilla al Mare quando i militari del N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia di Chieti hanno bussato alla sua porta per notificarle il mandato d’arresto europeo che le pendeva sulla testa ormai dal 2019: guida senza patente e in stato di ebbrezza i reati contestati dall’Autorità Giudiziaria rumena, per i quali sono previste in Romania pene severissime. Incredula la donna quando i Carabinieri l’hanno informata del suo arresto e del fatto che dovrà scontare quattro anni di carcere. È ora al vaglio del Giudice la possibilità di concedere l’estradizione per la donna che, per ora, è stata trasferita nel carcere di Teramo.

