Recovery fund, M5S chiede e ottiene consiglio regionale monotematico

“Abbiamo chiesto e ottenuto un Consiglio monotematico sul Recovery Fund per consentire all’assemblea regionale di riappropriarsi del ruolo di indirizzo che le è proprio per Statuto, ma anche e soprattutto per stabilire le priorità, i progetti e le idee da candidare al finanziamento, insomma quelli che la Giunta regionale dovrà portare ai tavoli nazionali per rilanciare il Molise. Nei prossimi mesi dall’Unione europea arriveranno risorse economiche di portata storica. Per rispetto dei cittadini e delle loro difficoltà, ma anche per amore della nostra terra, riteniamo doveroso ragionare insieme a tutte le forze politiche presenti in Consiglio sugli obiettivi da raggiungere per impiegare al meglio queste risorse e renderle strategiche per lo sviluppo della regione. Per il MoVimento 5 Stelle le priorità sono chiare: infrastrutture, fisiche e digitali, lavoro e sanità, ma anche innovazione, scuola e formazione, ambiente. Macrotemi che comportano impegni e soluzioni sui principali asset regionali come il turismo, solo per fare un esempio. Il tutto, con un doppio obiettivo: migliorare la vivibilità della nostra regione e potenziarne l’attrattività.

Il Molise e l’Italia hanno un’occasione unica per riprendersi dalla crisi legata al Covid e rilanciare l’economia. Un’occasione da cogliere al volo con la collaborazione di tutti per il bene comune. Il monotematico si terrà entro i prossimi 20 giorni come previsto dal Regolamento del Consiglio regionale”.

E’ quanto riportano in una nota stampa i sei consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle.