Hashish e marijuana, padre e figlio arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio

L’Aquila – Tarda serata, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di L’Aquila, mentre effettua il servizio di controllo del territorio nella zona alle spalle della Basilica di Collemaggio, nota un giovane in atteggiamento sospetto.

Durante il controllo dei documenti, i Carabinieri notano immediatamente un odore acre e decidono di procedere ad una perquisizione personale. Dalle tasche del ragazzo, un 26enne italiano, saltano fuori alcuni grammi di hashish e di marijuana, che gli uomini dell’Arma provvedono a sequestrare.

Il giovane appare molto agitato ai Carabinieri che, insospettiti, decidono di estendere la perquisizione all’abitazione del 26enne, già gravato da precedenti specifici, ritenendo di poter rinvenire altra sostanza stupefacente.

Il sospetto dei Carabinieri è fondato: nell’abitazione vengono rinvenuti altri 270 grammi di marijuana. Parte della sostanza, suddivisa in più involucri, salta fuori dalla camera del ragazzo, un altro involucro viene scovato in cucina. È sul balcone, però, che viene rinvenuto un sacchetto contenente la maggior parte dello stupefacente.

Gli immediati riscontri dei Carabinieri permettono di attribuire la disponibilità dell’involucro trovato sul balcone al padre dal ragazzo, un 58enne italiano, anch’egli gravato da pregresse vicende giudiziarie in materia di stupefacenti.

Padre e figlio sono stati arrestati in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura della Repubblica di L’Aquila, sono stati condotti presso la casa circondariale del capoluogo, ove attenderanno l’esito dell’udienza di convalida. Sequestrata la sostanza stupefacente.