Nella caserma Dante Iafolla, sede del Comando Provinciale Carabinieri, il Comandante, Colonnello Salvatore Del Campo, ha salutato il Luogotenente C.S. Francesco Paolo Volpe, Comandante del Nucleo Informativo del dipendente Reparto Operativo, che si è congedato ieri, 16 giugno…

Nella caserma Dante Iafolla, sede del Comando Provinciale Carabinieri, il Comandante, Colonnello Salvatore Del Campo, ha salutato il Luogotenente C.S. Francesco Paolo Volpe, Comandante del Nucleo Informativo del dipendente Reparto Operativo, che si è congedato ieri, 16 giugno 2026, giorno del suo 60° compleanno, per raggiunti limiti di età.

Nativo di Avezzano, ha trascorso tutta la sua infanzia e adolescenza nella città di L’Aquila e si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1987, frequentando proficuamente la Scuola Carabinieri di Benevento ove ha conseguito il grado di Carabiniere. La sua prima sede di impiego è stata l’8° Battaglione Carabinieri di Roma, reparto nel quale è rimasto sino alla frequenza del 40° corso Allievi Sottufficiali in Velletri (RM) e Firenze.

Promosso Vice Brigadiere nel 1989, è stato destinato al Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, ove ha prestato servizio dapprima presso la Stazione Carabinieri di Giardini Naxos e poi presso il Nucleo Operativo del Reparto Operativo di Messina.

Dopo gli anni trascorsi nell’isola, nel 1994 è stato trasferito, andando ad assumere un importante incarico presso l’Ufficio Logistico del IV Reparto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma. È rientrato in questa provincia nel 1999, venendo impiegato dapprima al Nucleo Operativo e poi, nel 2004, al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di L’Aquila.

Promosso nell’anno 2010 al grado di Luogotenente, nel 2015 gli è stato affidato il Comando del Nucleo Informativo e, coronando una brillante carriera, nel 2017 è stato promosso al grado apicale di Luogotenente Carica Speciale.

Nei tragici momenti che hanno seguito l’evento sismico del 6 aprile 2029, l’impegno del Luogotenente C.S. Volpe è stato premiato con l’”Attestato di Pubblica Benemerenza nello svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questo periodo ha ricevuto anche la ricompensa dell’”Encomio Semplice”, poiché si è contraddistinto per spiccate doti professionali e organizzative per garantire la piena funzionalità del dispositivo adottato in occasione del vertice internazionale “G8”, tenutosi a L’Aquila.

Ha conseguito inoltre molti altri riconoscimenti, tra i quali spiccano due “Elogi scritti”, la “Croce d’oro con Torre per lunga anzianità di servizio militare”, la “Medaglia di Bronzo di Benemerenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio”, il “Nastrino al merito per l’emergenza Covid-19” e, nell’anno 2013, è stato insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di “Cavaliere al merito della Repubblica Italiana”.

Una carriera, quella del Luogotenente C.S. Volpe, condotta in modo esemplare, con serietà, diponibilità e umanità, meritando unanimi apprezzamenti e contribuendo ad esaltare l’operato dell’Arma.

A suggello di tale encomiabile percorso, il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, ha autorevolmente sottolineato tali meriti, ricevendo ieri mattina il Sottufficiale presso la Caserma Infelisi di Chieti per tributargli un solenne e sentito saluto di commiato.

Il Comandante e i Carabinieri del Comando Provinciale di L’Aquila porgono al collega e amico gli auguri più calorosi e sinceri per il futuro, con l’auspicio di sempre maggiori gioie e soddisfazioni.