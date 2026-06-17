Neopatentato sorpreso alla guida dopo aver assunto alcool, dice addio alla patente appena presa

Sere fa, nei territori comunali di Sulmona e Raiano (AQ) si è svolto un articolato servizio di controllo del territorio della Polizia di Stato volto al contrasto della guida sotto l’effetto dell’alcool. Sei equipaggi della Sezione Polizia Stradale…

Sere fa, nei territori comunali di Sulmona e Raiano (AQ) si è svolto un articolato servizio di controllo del territorio della Polizia di Stato volto al contrasto della guida sotto l’effetto dell’alcool. Sei equipaggi della Sezione Polizia Stradale dell’Aquila e dei Reparti dipendenti, coadiuvati dal Commissariato P.S. di Sulmona hanno proceduto al controllo di 106 persone e 75 veicoli, avvalendosi anche delle specifiche strumentazioni in dotazione.

I cittadini che sono risultati alla guida in stato di ebrezza sono stati quattro, tutti uomini di età compresa tra i 20 e i 45 anni; tra di essi anche un neopatentato. Sono state ritirate, quindi, quattro patenti, due carte di circolazione e, sottoposti a sequestro amministrativo due veicoli. Inoltre sono state contestate numerose infrazioni al Codice della Strada e, decurtati complessivamente, 58 punti patente.

La Polizia Stradale proseguirà nello svolgimento di tali servizi per l’intera stagione estiva al fine di garantire la sicurezza sulle strade e prevenire le condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.