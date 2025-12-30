Hashish e marijuana, quattro giovani segnalati in Alto Sangro dalla Guardia di Finanza

I Finanzieri della Compagnia di Sulmona, diretti dal Capitano Cecilia Tangredi, nell’ambito dell’attività di servizio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno avviato un’intensificazione dei quotidiani controlli su strada nella zona dell’Alto Sangro.

Con l’inizio delle festività natalizie, come da tradizione, l’Alto Sangro diventa meta di numerosissimi turisti che affollano le strade e gli impianti sciistici e, in previsione di ciò, sono stati pianificati, a livello provinciale, numerosi interventi con il fondamentale supporto dei cani antidroga appartenenti al corpo.

I numerosi controlli eseguiti hanno consentito di individuare quattro giovani in possesso di diverse dosi di droga, per un totale pari a 5 grammi di hashish e 1 grammo di marijuana, detenute per uso personale.

I soggetti sono stati segnalati alla Prefettura per violazione dell’art. 75 del DPR 309/1990 e la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.

Tali operazioni, eseguite in concomitanza con le festività natalizie, anche sulla base delle decisioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, rientrano in un più ampio dispositivo di monitoraggio quotidiano delle aree ritenute maggiormente a rischio per lo spaccio e l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Le attività di controllo mirano a prevenire e reprimere ogni forma di condotta illecita e testimoniano l’impegno quotidiano del Corpo della Guardia di Finanza nella tutela della legalità, della sicurezza urbana e della salute, in particolare delle giovani generazioni.