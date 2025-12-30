Sociale e cultura, fondi a pioggia dalla Regione: 40mila euro anche alle ex Comunità montane

Tra gli stanziamenti che il Consiglio Regionale ha votato, tornando a riunirsi oggi, trovano spazio la cultura con i suoi teatri, le pro loco, i piccoli e i grandi eventi, i premi, il cinema, il welfare e le politiche sociali. La formazione e gli enti locali.

“Si tratta di ulteriori risorse finalizzate alla salvaguardia di misure già previste nel bilancio approvato in Giunta. – Afferma l’assessore regionale alla Cultura, alla Formazione e alle Politiche sociali Roberto Santangelo – Con la manovra d’aula il Consiglio Regionale ha deciso, infatti, di dare ulteriore impulso ad attività culturali, formative e sociali, utilizzando tutte le risorse a disposizione. Ringrazio il Presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri e tutti i Consiglieri, il Presidente della Regione Marco Marsilio e i colleghi di Giunta per il senso di responsabilità dimostrato anche in questa occasione. La maggior parte di questi stanziamenti riguardano la cultura e le nostre istituzioni, dalle più piccole alle più grandi, hanno bisogno di fiducia per portare avanti la propria attività con qualità e professionalità. Poi il sociale con risorse per l’abbattimento di barriere architettoniche, la prevenzione, le famiglie dei minori affetti da malattie rare e dei pazienti oncologici, le disabilità e la legalità perché la persona per noi viene sempre prima; e infine la formazione professionalizzante”.

Al totale degli emendamenti approvati per 14milioni di euro, il Consiglio Regionale ha aggiunto un ulteriore maxi fondo da ben 7 milioni di euro destinato anch’esso al sociale e alla cultura.

Interventi per la cultura, totale 8 milioni:

287mila euro, Teatro Marrucino

30mila euro, Istituto Nazionale Tostiano

150mila euro, Abruzzo Film Commision

100mila euro, oneri per la progettazione Palazzi Portoghesi Sulmona

1 milione euro, “L’Aquila Capitale della Cultura 2026”

500mila euro, realizzazione iniziative del dossier “Pescara Capitale della Cultura Contemporanea”

30mila euro, Unpli Abruzzo – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia

30mila euro, attività di promozione e conservazione dell’Area Celestiniana di Sulmona

50mila euro, Premio Borsellino

40mila euro, Premio Pigro

1milione euro, rifinanziamento della Legge 54 per la realizzazione di eventi

3milioni euro, Furc

30mila euro, Fondazione Marcinelle

50mila euro, Coppa Interamnia

50mila euro, Perdonanza Celestiniana

50mila euro, Corsa degli zingari

10mila euro, Premio di fotografia Tonino Di Venanzio

20mila euro, Premio Internazionale Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino

210 mila euro, stagioni teatrali di Vasto, San Salvo, Lanciano, Atri, Sulmona, Avezzano, Tagliacozzo

200mila euro, Fondazione Di Persio-Pallotta – Museo dell’Ottocento

100mila euro, attività cinematografiche ed audiovisive

100mila euro, Premio Silone

10mila euro, Premio Dean Martin

10mila euro, Premio Jhon Fante

20mila euro, Cunicoli di Claudio

20mila euro, Premio Città di Penne

20mila euro Premio Croce

200mila euro, Notte dei Serpenti

90mila euro, Festival Popoli Europei

400mila euro, Festival Dannunziano

40mila euro, Minoranze linguistiche

20mila euro, Patrimonio medievale

40mila euro, Giostra cavalleresca di Sulmona

40mila euro, Mastrogiurato

25 mila euro, Premio Internazionale Sabina Santilli – Fondazione Lega del Filo d’Oro

70mila euro, partecipazione della Regione Abruzzo al Salone del Libro 2026

30mila euro, partecipazione della Regione Abruzzo al Festival della Montagna di Bruxelles 2026

Interventi per il sociale, formazione, enti locali, totale 6 milioni:

60mila euro, Centro Vittoria “La città dei ragazzi”

70mila euro, abbattimento delle barriere architettoniche di Palazzo Sardi di Sulmona e realizzazione delle sale lettura nel centro della Città

60mila euro, celebrazione Giornata Mondiale dei Sordi

200mila euro, nuclei familiari con pazienti oncologici

500 mila euro, pazienti oncologici in chemioterapia

20mila euro, Osservatorio legalità

50mila euro, manifestazione Komen Italia 2026

600mila euro, Cargiver minori

4 milioni euro, trasporto scolastico disabili

10mila euro, Istituto penitenziario minorile

50mila euro, percorsi Iefp

200mila euro, attività formative professionalizzanti per i dipendenti di TUA

40mila euro, ex Comunità montane

150mila euro, Cram