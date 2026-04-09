Hashish, marjuana e munizioni da guerra: arrestato un giovane, è ora ai domiciliari

Nel primo pomeriggio di ieri, in una zona centrale di Montesilvano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, hanno tratto in arresto un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento da guerra.…

Nel primo pomeriggio di ieri, in una zona centrale di Montesilvano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, hanno tratto in arresto un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento da guerra.

I sospetti che il giovane incensurato avesse avviato un’attività di spaccio, ha trovato subito riscontro attraverso una perquisizione all’interno della sua auto e poi estesa anche alla sua abitazione. I militari rinvenivano non solo hashish e marjuana per un totale di oltre 40 grammi con relativo bilancino di precisione, ma anche una decina di cartucce di vario calibro ritenuto munizionamento da guerra appartenente alle Forze Armate. Il tutto veniva sottoposto a sequestro.

Il giovane quindi veniva dichiarato in arresto e portato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.