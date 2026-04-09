Dissesto, Menna duro: «Siamo stufi dei proclami, il Governo dichiari lo stato di emergenza, servono soldi»

«Siamo stufi dei proclami e delle passerelle, servono risposte immediate e il Consiglio dei Ministri deve deliberare, senza ulteriori perdite di tempo, lo stato di emergenza nazionale». Così il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, intervistato da…

«Siamo stufi dei proclami e delle passerelle, servono risposte immediate e il Consiglio dei Ministri deve deliberare, senza ulteriori perdite di tempo, lo stato di emergenza nazionale». Così il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, intervistato da l’Eco nel corso di un sopralluogo, pochi minuti fa, sulla provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino ancora chiusa al traffico per diversi smottamenti e una frana che ha fatto crollare la sede stradale.