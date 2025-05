Il Molise brilla all’Eurovision: la venafrana Jessica Scorpio selezionata nel corpo di ballo ufficiale, è l’unica italiana

Brilla la stella di Jessica Scorpio, talento molisano originario di Venafro, che porta con orgoglio il nome della sua terra all’Eurovision Song Contest 2025. È infatti l’unica ballerina italiana selezionata per far parte del corpo di ballo ufficiale della kermesse musicale più importante d’Europa, in scena a Basilea, in Svizzera, da oggi fino al 17 maggio.

Una notizia che riempie di orgoglio la comunità venafrana e l’intero Molise, pronti ad ammirare la grazia e l’energia di una professionista cresciuta tra le montagne della sua regione e i riflettori del mondo.

Jessica ha costruito una carriera brillante partendo proprio da Venafro, dove ha mosso i primi passi nella danza presso la Dance Studio locale, sostenuta sin da piccola da mamma americana e papà originario di Vairano (CE). In seguito si è perfezionata alla Style Dance di Campobasso. A soli 13 anni ha debuttato in televisione nel programma “Wanna Dance” su Boing Channel, aprendo la strada a una lunga serie di esperienze internazionali.

Apprezzata per la sua versatilità e presenza scenica, Jessica si è diplomata con il massimo dei voti presso la Royal Academy of Dance e l’Imperial Society of Teachers of Dancing di Londra, a soli 17 anni.

Il 2016 segna una svolta: prima una borsa di studio a Barcellona, poi il grande salto negli Stati Uniti, tra New York e Los Angeles. Da lì una carriera in continua ascesa, tra musical di successo come Aladdin, Paramour, West Side Story, e anche ruoli nel cinema, come in Come d’incanto 2 della Disney.

Oggi Jessica non è solo una performer affermata, ma anche insegnante e coreografa, sempre in movimento tra una produzione e l’altra. La sua partecipazione all’Eurovision 2025, come unica ballerina italiana, rappresenta l’ennesima tappa prestigiosa di un percorso eccezionale.

Da Venafro al palcoscenico europeo per eccellenza: Jessica Scorpio è l’orgoglio del Molise.