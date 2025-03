Impianti energia rinnovabile, la Regione Abruzzo snellisce i procedimenti autorizzativi

Il progetto di legge che detta le future regole per l’installazione in Abruzzo di impianti a fonti di energia rinnovabile, che individua le aree idonee e snellisce i procedimenti autorizzativi, è pronto per l’esame dell’Assemblea Legislativa. La Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, presieduta da Emiliano Di Matteo, a maggioranza, ha espresso parere favorevole sul testo, accogliendo una serie di emendamenti migliorativi.

Hanno partecipato ai lavori anche il consigliere regionale Nicola Campitelli, che per la Giunta è delegato per l’energia, la tutela del paesaggio e l’urbanistica e Dario Ciamponi, responsabile Servizio Politiche energetiche e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo. A seguire l’esame del progetto di legge, primo firmatario lo stesso Campitelli, in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, in particolar modo per la modifica della normativa regionale “Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive”.

Sono stati ascoltati il presidente del Collegio dei Geometri di Chieti e di Teramo, rispettivamente Giandomenico Scioletti e Marco Pompei oltre al presidente dell’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila, Pierluigi De Amicis.