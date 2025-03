Servizio di psicologia di base, il consigliere regionale Monaco pressa la Asl per l’attivazione

«La quinta commissione del Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la risoluzione da me proposta che impegna l’assessore alla Salute a sollecitare le Asl ad accelerare l’iter per la pubblicazione dei bandi e l’avvio del servizio di psicologia di base. Ad oggi, solo la Asl di Pescara ha attivato le procedure necessarie», comunica in una nota il consigliere regionale Alessio Monaco (Alleanza Verdi Sinistra).

«Il finanziamento della Legge Regionale 8 ottobre 2022, n. 28, “Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni”, è stato approvato il 27 agosto 2024. Il regolamento attuativo, approvato dalla Giunta regionale l’8 ottobre 2024, – spiega Monaco – prevede che le singole Asl provvedano alla stesura e alla pubblicazione dei bandi per la formazione di una graduatoria provvisoria, al fine di avviare il servizio».

«Lo psicologo di base è una figura fondamentale per affrontare il crescente disagio psicologico che interessa tutte le fasce d’età e i contesti geografici. L’Abruzzo è una delle sette regioni italiane ad aver legiferato in materia. In Campania, ad esempio, questa figura è già operativa da oltre un anno, con risultati ampiamente positivi – conclude – in termini di contenimento del disagio psicologico e di supporto al lavoro dei medici di base».