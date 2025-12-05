  • In evidenza

    • Impronte di orso nell’agro di Pescopennataro, il video inviato in redazione da un lettore

    La presenza dell’orso nell’Alto Molise confermata da un video inviato alla nostra redazione da un lettore e appassionato di passeggiate nei boschi, che nei giorni scorsi ha documentato con il cellulare alcune impronte lasciate dal plantigrado. Probabilmente si tratta dello stesso esemplare filmato in precedenza tra i boschi di Rosello (Chieti) e Agnone.

    Questa volta il passaggio del grande mammifero sarebbe avvenuto nel territorio di Pescopennataro, nei pressi di un capannone che ospita un allevamento di bovini.

