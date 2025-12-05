Tradizioni e musica popolare, l’Italo Argentino ospita la terza edizione del ‘FireFolk Festival’

L’edizione del FireFolk Festival, giunta alla terza edizione, torna domenica 7 dicembre alle 21 nella sala “Paola Cerimele” del teatro Italo Argentino. L’evento si conferma tra gli appuntamenti centrali del calendario culturale agnonese nel mese di dicembre. Infatti la manifestazione si inserisce nel programma del “mese del fuoco” e anticipa le iniziative legate al titolo di Città del Folklore 2025 attribuito alla cittadina delle campane.

«Il FireFolk è ormai un riferimento stabile per chi segue la tradizione popolare», afferma il presidente del Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno e ambasciatore di Agnone nel mondo, Giuseppe De Martino, sottolineando la funzione di collegamento tra realtà folk diverse.

Sul palco – annuncia Maria Teresa Iarusso – si esibiranno i Dragoni del Molise, padroni di casa e promotori del folklore regionale; i “Pizzeche e Muzzeche” di Vieste, rappresentanti della tradizione garganica; il gruppo “Valle di Comino” di Atina, legato al repertorio ciociaro.

La serata offrirà una panoramica di canti, danze e sonorità popolari, configurandosi come momento di scambio culturale interregionale. L’anteprima è prevista alle 20.30 all’esterno del teatro con ‘Caronte’, lo spettacolo di fuoco della compagnia Fenix, che introdurrà il pubblico all’atmosfera del festival. Durante la serata, inoltre, sul palco del teatro Italo Argentino, saranno presentate le cinque contrade Capammonde e Capaballe, Colle Sente, Guastra, San Quirico e Sant’Onofrio, indiscusse protagoniste della Ndocciata, Patrimonio d’Italia per la Tradizione.