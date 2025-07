In Vespa a Capo Nord: l’impresa del club presieduto dal poggese Angelo Amicone

Il Roma Club “Vespa nel Tempo” ha preso parte con un equipaggio affiliato, al “Nordkapp Classic Raid”, straordinario appuntamento annuale per appassionati di tutta Europa, che in Vespa raggiungono il promontorio di Capo Nord in Norvegia, estremo lembo settentrionale d’Europa. Cinquecento chilometri oltre il Circolo Polare Artico. Centoventi equipaggi partecipanti, di cui ottanta italiani. Fra loro quello capitolino di Mauro Francinelli (pilota) e Nicola Pasquali (navigatore), a bordo di una “Vespa 200 PX” del 1984.

«Essendo legato a Nicola – dichiara Francinelli – da antica amicizia, nata fra i banchi del liceo, gli ho contagiato la passione per la Vespa, che personalmente coltivo da oltre quaranta anni. Con lui l’intesa è perfetta e ciò si rivela determinante in circostanze come il fantastico viaggio che ci ha portati a Capo Nord, durante il quale non sono mancati momenti difficili per condizioni atmosferiche; per problematiche meccaniche, che abbiamo dovuto fronteggiare e risolvere da soli; per la continua manutenzione del mezzo in modo da garantirci una guida sicura. Ma la soddisfazione, vorrei dire la gioia, per avercela fatta, ci ha ripagato di ogni sforzo. Un’avventura esaltante attraverso il vecchio continente con diverse tappe in città dove è passata la storia come Berlino o posti da favola come Rovaniemi, il paese di Babbo Natale. Insieme a tanti nuovi amici vespisti, che al termine ci ha portato a scoprire l’iconica meta di Capo Nord, alle cui latitudini il tempo si è letteralmente fermato. Se è vero come è vero, che in estate il sole non tramonta mai».

Il viaggio è partito il 14 giugno da Arco (TN) sul lago di Garda, con tappe/chek-point in Germania a Monaco di Baviera e Berlino; in Svezia a Umeå; in Finlandia a Rovaniemi e da ultimo in Norvegia a Honningsvåg, poco prima dell’arrivo il 28 giugno a Capo Nord, dopo un percorso di 4.500 km. «Dalla bellezza struggente di Capo Nord – conclude Francinelli – e dal globo terrestre suo eloquente simbolo, si impone una considerazione. La ricchezza, la purezza e l’importanza del pianeta, casa comune dell’umanità, sono un patrimonio da salvaguardare e custodire con la massima urgenza. Ciascuno di noi, non attenda (vanamente) decisioni dall’alto, ma faccia quello che può subito, senza se e senza ma. Nel mio piccolo ho preso casa nel borgo antico di Poggio Sannita, cercando per me e la mia famiglia, un’oasi di serenità e un posto dove ritrovare la dimensione umana, rifuggendo appena possibile la metropoli caotica, chiassosa, stressante».

Grande soddisfazione è stata espressa, infine, da Angelo Amicone, presidente poggese del Roma Club “Vespa nel Tempo”: «Gli appuntamenti internazionali del club si moltiplicano, dopo le esperienze all’EuroVespa ’25 in Serbia e al “Vespa World Days” in Spagna, è stato motivo di orgoglio avere avuto un equipaggio al mitico “Nordkapp Classic Raid”. Ringrazio quindi Mauro e Nicola che hanno brillantemente portato a termine la loro sfida. Ora, con particolare attenzione, ci dedichiamo all’organizzazione della X^ edizione della “Vespata Molisana” in programma il 17 Agosto con partenza da Poggio Sannita (IS) e arrivo a Castiglione Messer Marino(CH)».

di Tonino Palomba