Evasione fiscale, sospensione per quindici giorni a carico di un esercizio commerciale

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Isernia, nell’ambito delle attività di contrasto a ogni forma di evasione fiscale hanno posto i sigilli a un esercizio commerciale con sede nella città pentra.

Il decreto di sospensione dell’attività economica per quindici giorni consecutivi è stato disposto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di Isernia su proposta degli stessi finanzieri, in quanto il titolare dell’impresa, nell’arco di un quinquennio, ha reiteratamente commesso distinte violazioni in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

La normativa di settore prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta evasa con un minimo di 300 euro se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi all’Ufficio delle Entrate, a cui si aggiungono le sanzioni accessorie tra cui la chiusura temporanea dell’esercizio.