Incendio Colle San Silvestro, ancora fumo: Vigili del fuoco sul posto, bonifiche in corso

Il vasto incendio che per due giorni ha devastato il Colle San Silvestro, al confine dei territori comunali di Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino è sotto controllo già dalla serata di ieri, con gli ultimi lanci da parte dei canadair. Per tutta la durata della notte i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile hanno tenuto sotto controllo la situazione. Alle prime luci dell’alba sono riprese le necessarie operazioni di bonifica, perché ci sono tronchi e radici che continuano ad ardere e a fare fumo.

E proprio il fumo in aumento, visibile anche dall’abitato di Castiglione e di Schiavi, ha allarmato la popolazione. In realtà formalmente l’incendio è chiuso, assolutamente sotto controllo, questo assicurano le autorità. I Vigili del fuoco sono sul posto ed è presente anche un Dos, il direttore delle operazioni di spegnimento. E’ in arrivo, tra l’altro, un mezzo ulteriore dal distaccamento di Vasto per procedere alle ultime bonifiche.