Incensurato e disoccupato, ma dedito allo spaccio: 30enne arrestato dalla Polizia

Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un pescarese di 30 anni, incensurato e disoccupato.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno concentrato l’attenzione sul quartiere Villa del Fuoco, dove un’abitazione era stata segnalata per un sospetto via vai di individui dediti al consumo di stupefacenti.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto 6 involucri sigillati contenenti complessivamente circa 140 grammi tra eroina e cocaina, nascosti in un mobile della cucina. Sequestrati anche 620 euro in contanti, somma non giustificata dal proprietario, un 30enne pescarese disoccupato e incensurato.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.