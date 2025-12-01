Santa Barbara: il comando provinciale dei Vigili del fuoco accoglie autorità, scolaresche e cittadini

Il giorno 4 dicembre sarà commemorata la festività di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, presso la caserma “Colangelo” del comando provinciale pentro. Alle ore 10:30 , presso l’aula didattica, la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Camillo Cibotti Vescovo di Isernia – Venafro, alla presenza delle massime autorità civili e militari, oltre ai rappresentanti dei vari enti e del personale del Corpo in servizio e in congedo.

Al termine della messa, il Comandante terrà una breve allocuzione. A seguire verranno consegnati gli elogi pervenuti dal Dipartimento e gli attestati di riconoscimenti al personale in servizio e in quiescenza. Alle ore 11.45 circa, presso il cortile interno del Comando, seguirà un breve saggio dimostrativo con alcune manovre da parte del personale: simulazione di un incidente stradale con più vetture coinvolte, spegnimento di una bombola di GPL e discesa personale SAF con bandiera: Parteciperanno alcune scolaresche, gli invitati e tutti quanti vorranno, essendo, per l’occasione, la sede del Comando aperta al pubblico.

Statistica Interventi ultimo anno (Dic. 2024 / Dic. 2025)

Anno Numero interventi

Totali Incendi Incidenti stradali Dissesti statici Danni Acqua Altri (soccorso vari, bonifica insetti, ascensori bloccati, aperture porte, fughe gas, falsi allarmi ecc) 2025 3370 500 197 144 120 2409

Nel 2025 il numero totale degli interventi è in leggero aumento (pari a circa il + 13%) rispetto all’ anno precedente; sono in aumento le cause di intervento scaturite da condizioni meteo avverse indice dell’elevata vulnerabilità al rischio idrogeologico del territorio molisano.

CAMPAGNA AIB (ANTINCENDIO BOSCHIVO) 2025

Il periodo estivo giugno – settembre 2025 è stato caratterizzato da condizioni climatiche particolari con assenza di precipitazioni per lunghi periodi che hanno determinato un aumento del numero di interventi.

Anche quest’anno per circa sessanta giorni, nel periodo di maggiore criticità oltre alle squadre ordinarie si è affiancata un’ulteriore squadra dedicata agli incendi boschivi grazie alla convenzione tra la Direzione Regionale VV.F. del Molise e la Regione Molise, in attuazione all’art. 7 della legge 335/2000.

Anno Interventi Ettari bruciati di Boschi Ettari bruciati di Campi agricoli e Sterpaglie 2025 195 Circa 89 Circa 4

Tale dato, pur avendo avuto incendi gravi in provincia, è ampiamente confortante confrontato con gli oltre 744 ettari bruciati a livello regionale, indice che l’intervento delle varie componenti è avvenuto in maniera tempestiva riuscendo ad limitare le superfici bruciate.

PRESIDIO RURALE DI MACCHIAGODENA DAL 14/07/2025 AL 28/08/2025

Anche quest’anno sono stati effettuati diversi interventi di soccorso da parte della squadra operativa dislocata presso il Presidio Rurale di Macchiagodena (IS) che ha prestato il proprio supporto anche al di fuori del proprio territorio di competenza sopperendo alla momentanea indisponibilità di partenze operative, impegnate in altri interventi di soccorso tecnico Urgente.

Interventi Incendi di bosco Soccorso a persone Ricerca persona Altri (soccorso vari, bonifica insetti, ascensori bloccati, aperture porte, fughe gas, falsi allarmi ecc) 43 7 7 2 27

La squadra operativa dislocata presso il Presidio Rurale di Macchiagodena (IS) ha effettuato, inoltre, un’accurata attività di monitoraggio dinamico secondo degli itinerari giornalieri pianificati, al fine di migliorare la conoscenza diretta del territorio di competenza. Quanto sopra è stato inoltre finalizzato alla mappatura con successiva restituzione dei dati registrati su apposita WEB dedicata.

PARTECIPAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ISERNIA A CALAMITÀ NAZIONALI

Anche quest’anno sono state tantissime le missioni di soccorso effettuate dai Vigili del Fuoco di Isernia in altre calamità di cui segue un elenco non esaustivo:

Emergenza incendi Foggia periodo luglio 2025 (Cod. INPUGFG25072025);

Emergenza incendi Lecce periodo luglio 2025 (Cod. INPUGLE10072025);

Emergenza Giubileo periodo giugno 2025 (Cod. G3LAZRM16052025);

Emergenza Crollo Bari periodo marzo 2025 (Cod. l1PUGBA055032025).