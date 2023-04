Incentivi per i nuovi residenti nei piccoli Comuni di montagna

È on line l’avviso pubblico per l’accesso agli incentivi destinati ai nuovi residenti nei piccoli Comuni di montagna in via di spopolamento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, per un triennio, un incentivo economico pari a 2.500 euro annui, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall’accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della Regione Abruzzo e la mantengono per almeno cinque anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite. La domanda deve essere presentata compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo su cui si accede tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (SPID).

Per saperne di più: https://bit.ly/3Vc70ec