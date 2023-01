Incidente in galleria sulla A14 tra Chieti e Francavilla al Mare, esercitazione interforze

Per testare sul campo la capacità delle istituzioni di lavorare in sinergia nelle situazioni di emergenza, si è svolta ieri nella galleria Vaccaro, lungo l’autostrada A14, in direzione sud tra Chieti e Francavilla al Mare, un’esercitazione interforze congiunta, coordinata dalla Prefettura di Chieti, tra Polizia stradale, Vigili del fuoco, 118 e società autostradale.

All’interno della galleria è stato simulato un incidente stradale con un principio di incendio. L’allarme è arrivato alla Sala operativa del 118 Chieti – Pescara. La Centrale 118 ha eseguito un attento “dispatch”, ovvero la procedura che comprende tutte le operazioni di soccorso, dalla ricezione della chiamata fino all’arrivo dei soccorritori sul luogo dell’evento. Dall’ospedale di Chieti è stata inviata un’ambulanza del 118, che è arrivata sul posto nei tempi previsti, otto minuti, coordinandosi con i Vigili del fuoco e il Posto di comando avanzato per il coordinamento delle attività sanitarie. Per il 118 della Asl Lanciano Vasto Chieti, di cui è responsabile Adamo Mancinelli, erano presenti il medico Giuseppe Di Peppe e l’infermiere Michele Cozza.

Al termine dell’esercitazione si è svolto il debriefing con l’analisi dettagliata delle attività svolte. «Attraverso queste esercitazioni – spiegano al 118 – si evidenziano le difficoltà e si pianificano le soluzioni. La sinergia tra le istituzioni è fondamentale soprattutto quando le emergenze prevedono una stretta e attenta collaborazione per la sicurezza di tutti gli operatori. La conoscenza delle procedure degli enti coinvolti agevola le attività sul campo come ha dimostrato questa esercitazione».