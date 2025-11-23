Incidente stradale a Trivento, madre e bambina finiscono in ospedale: terzo ferito estricato dalle lamiere

Una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta a Trivento (CB) per un incidente stradale tra due autovetture in via Iconicella. Rimasta coinvolta, in particolare modo, una famiglia occupante di una Fiat Punto. Madre e una bambina erano già state prese in carico dal 118 e trasportate in ospedale mentre per il conducente rimasto incastrato nell’ abitacolo si è provveduto alla sua estricazione per consegnarlo al personale del 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale. Il personale intervenuto ha altresì messo in sicurezza le auto coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

