Prima spolverata di neve nell’Alto Sannio, le immagini da Castiglione Messer Marino

Poco più che una spolverata, ma comunque si tratta della prima neve di stagione. Le immagini, quasi in tempo reale, arrivano da Castiglione Messer Marino, inviate alla nostra redazione da Tino Colacillo, e mostrano le strade del paese imbiancate da qualche centimetro di neve.

Le deboli nevicate, al momento, non rappresentano alcun problema riguardo alla circolazione veicolare sulle arterie stradali dell’Alto Vastese, anche se è opportuno fare attenzione alle possibili gelate, visto il sensibile abbassamento delle temperature.

SITUAZIONE METEO: l’Italia è interessata da un’intensa circolazione ciclonica con centro di rotazione attualmente sul Tirreno settentrionale che determina tempo generalmente perturbato dall’Emilia- Romagna alla Sicilia e con venti forti di maestrale sulla Sardegna, sud-occidentali al meridione e nord-orientali su parte del Centro e nord-est. Le precipitazioni, localmente anche temporalesche, si presentano nevose fino a quote collinari al Centro e a quote più elevate al Sud. Domani, fenomeni residui riguarderanno i settori costieri meridionali, mentre una nuova perturbazione, dalla serata, farà il suo ingresso da ovest su Paese. Lunedi, le precipitazioni coinvolgeranno nuovamente il territorio italiano, specie il versante occidentale della Penisola. Le temperature subiranno una sensibile, seppure temporanea diminuzione, tra oggi e la prima parte della giornata di domani, per poi risalire.

Sabato 22 novembre 2025

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri dell’Abruzzo settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Abruzzo costiero, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione.

Venti: forti orientali, specie settori costieri.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Domenica 23 novembre 2025

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione, massime in sensibile aumento.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.