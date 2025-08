Incidenti in montagna e ambienti impervi, l’importanza dell’applicazione GeoResQ

Le cronache di questi giorni sono piene di interventi del Soccorso Alpino, dei Vigili del fuoco e di altri soccorritori costretti ad intervenire in seguito ad incidenti in montagna o in ambienti impervi. In molti casi che si risolvono positivamente, con gli infortunati che riescono ad essere soccorsi in tempo e tratti in salvo, parte del merito è imputabile all’utilizzo, da parte degli escursionisti o dei fruitori degli ambienti naturali, dell’applicazione GeoResQ.

GeoResQ è un’app gratuita per smartphone che permette agli escursionisti e agli appassionati di attività all’aria aperta di inviare segnalazioni di soccorso geolocalizzate al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). L’app, promossa dal Club Alpino Italiano (CAI), facilita l’invio di richieste di aiuto e fornisce informazioni utili per la sicurezza in montagna.

Ecco alcuni dettagli su GeoResQ:

Funzionalità principali:

Invio di allarmi: In caso di emergenza, l’app permette di inviare un segnale di soccorso geolocalizzato al CNSAS con un semplice click.

Tracciamento percorso: GeoResQ può registrare il percorso dell’escursione, consentendo di visualizzare dati come distanza, tempo, dislivello e velocità, e di rivedere il percorso successivamente o condividerlo.

Funzione “Posizione”: Fornisce le coordinate geografiche del punto in cui ci si trova, la loro precisione e l’indicazione della località più vicina.

Condivisione percorso: Permette di condividere il proprio percorso con amici e familiari, che possono seguire i progressi in tempo reale e, in caso di necessità, localizzare rapidamente la posizione.

Accesso alla mappa offline: È possibile scaricare le mappe offline per consultarle anche senza connessione dati.

Gestione e promozione: GeoResQ è gestita dal CNSAS ed è promossa dal CAI, con il supporto del Ministero del Turismo.

Utilizzo: L’app è pensata per escursionisti, alpinisti, e in generale per tutti coloro che praticano attività all’aria aperta, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e facilitare gli interventi di soccorso in caso di necessità.

PER SCARICARE L’APPLICAZIONE QUI